ريال مدريد يعلن عن قائمته الرسمية لمباراة الكلاسيكو

أعلن ريال مدريد اليوم السبت في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت عن القائمة الرسمية التي ستخوض مباراة الملكي مع برشلونة في كلاسيكو الكرة الإسبانية المنتظر.

وضمّت القائمة التي دعاها الفرنسي زيدان 19 لاعباً من بينها ثلاثة حراس وهم البلجيكي كورتوا والفرنسي أريولا وتوني فويدياس.

وسيكون البرازيلي فينيسيوس جونيور والويلزي غاريث بيل والألماني توني كروس في القائمة التي ضمّت أيضاً إيسكو أحد أفضل لاعبي ريال مدريد في المباراة التي خسرها الفريق الإسباني أمام مانشستر سيتي الإنكليزي 2-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة إحدى أهم مباريات السنة الحالية نظراً لابتعاد ريال بفارق نقطتين فقط عن منافسه المتصدر.

ويعاني ريال مدريد من العديد من الغيابات بسبب الإصابات المختلفة لعل أبرزها البلجيكي إيدين هازار.

وستكون نتيجة التعادل في صالح الفريق الضيف الكاتالوني بعد انتهاء مباراة برشلونة وريال مدريد ذهاباً بالتعادل السلبي.