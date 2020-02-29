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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

ريال مدريد يعلن عن قائمته الرسمية لمباراة الكلاسيكو

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بيل وفينيسيوس وكروس ضمن قائمة ريال مدريد الرسمية لملاقاة برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني المقرر غداً الأحد.

AFP

أعلن ريال مدريد اليوم السبت في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت عن القائمة الرسمية التي ستخوض مباراة الملكي مع برشلونة في كلاسيكو الكرة الإسبانية المنتظر.

وضمّت القائمة التي دعاها الفرنسي زيدان 19 لاعباً من بينها ثلاثة حراس وهم البلجيكي كورتوا والفرنسي أريولا وتوني فويدياس.

وسيكون البرازيلي فينيسيوس جونيور والويلزي غاريث بيل والألماني توني كروس في القائمة التي ضمّت أيضاً إيسكو أحد أفضل لاعبي ريال مدريد في المباراة التي خسرها الفريق الإسباني أمام مانشستر سيتي الإنكليزي 2-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة إحدى أهم مباريات السنة الحالية نظراً لابتعاد ريال بفارق نقطتين فقط عن منافسه المتصدر.

ويعاني ريال مدريد من العديد من الغيابات بسبب الإصابات المختلفة لعل أبرزها البلجيكي إيدين هازار.

وستكون نتيجة التعادل في صالح الفريق الضيف الكاتالوني بعد انتهاء مباراة برشلونة وريال مدريد ذهاباً بالتعادل السلبي.

ريال مدريد برشلونة
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