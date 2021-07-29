ريال مدريد يعلن عن تمديد عقد لاعبه كارفخال

من قبل beIN SPORTS July 29, 2021 16:05 أعلن ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس عن تمديد عقد لاعبه داني كارفخال حتة يونيو 2025.