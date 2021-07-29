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الدوري الإسباني

ريال مدريد يعلن عن تمديد عقد لاعبه كارفخال

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أعلن ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس عن تمديد عقد لاعبه داني كارفخال حتة يونيو 2025.

REUTERS

وتوّج كارفخال (29 عاماً) بعدة ألقاب مع الفريق الملكي كان أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات.  


 

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