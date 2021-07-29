ريال مدريد يعلن عن تمديد عقد لاعبه كارفخال من قبل beIN SPORTS July 29, 2021 16:05 أعلن ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس عن تمديد عقد لاعبه داني كارفخال حتة يونيو 2025. REUTERS وتوّج كارفخال (29 عاماً) بعدة ألقاب مع الفريق الملكي كان أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات. 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣@DaniCarvajal92 | #Carvajal2025 pic.twitter.com/4BgnQsfkww — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) July 29, 2021 الدوري الإسباني ريال مدريد كارفخال السابق ريال مدريد يعلن إصابة ألابا بك اقرأ التالي آخر الأحداث July 29, 2021 16:05 ريال مدريد يعلن عن تمديد عقد لاعبه كارفخال July 28, 2021 12:55 ريال مدريد يعلن إصابة ألابا بكوفيد-19 July 23, 2021 11:14 ريال مدريد يعلن إصابة بنزيمة بفيروس كورونا July 22, 2021 21:03 ديباي خلال تقديمه: لا يمكنك قول لا لبرشلونة July 21, 2021 14:28 ريال مدريد يقدّم ألابا July 20, 2021 18:17 ديباي يبدأ تدريباته مع برشلونة July 19, 2021 20:53 كومان يشدد على أهمية بقاء ميسي مع برشلونة July 19, 2021 20:51 ديباي يرفع شعار التحدي في برشلونة July 19, 2021 17:52 اصابة مدافع أتلتيكو مدريد سافيتش في فخذه الأيمن July 16, 2021 14:47 أنشيلوتي راض عن استعدادات لاعبي ريال للموسم الجديد