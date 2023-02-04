ريال مدريد يعلن إصابة هازار في الركبة اليسرى

وقال النادي الملكي في بيان صحافي: "بعد الفحوصات التي أجراها لاعبنا إيدن هازار اليوم (السبت)، تم تشخيص إصابته بالتهاب في أوتار الركبة اليسرى".وكانت المباراة الأخيرة لهازار في الدوري الإسباني بالتحديد ضد ريال مايوركا في ملعب سانتياغو برنابيو في التاسع من أيلول/سبتمبر الماضي.

وانضم البلجيكي في عام 2019 إلى ريال مدريد مقابل 115 مليون يورو، لكنه تعرض لإصابات متسلسلة ولم يلعب كثيراً هذا الموسم: سبع مباريات في جميع المسابقات بينها ثلاث مباريات فقط أساسياً، وسجل هدفاً واحداً مع تمريرة واحدة حاسمة.

وغاب هازار في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي عن الدربي ضد أتلتيكو مدريد في ربع نهائي مسابقة الكأس والمباراة ضد أتلتيك بلباو في الدوري بسبب إصابة طفيفة في الكاحل.

