ريال مدريد يستعد للنسج على منوال برشلونة

ونشرت صحيفة ماركا الواسعة الانتشار بأن المفاوضات انطلقت بين إدارة الفريق الملكي واللاعبين من أجل الاتفاق على خفض الرواتب خاصة بعد توقف المباريات وانخفاض الاردات المالية.

وأكد ذات المصدر بأن فريق ريال مدريد لا يعاني حالياً من أزمة مالية رغم الشلل الكبير الذي أحدثه انتشار هذا الوباء.

وأشارت بعض التسريبات بأن اللاعبين موافقون على تخفيض رواتبهم بين 10 و20 % وأن الاعلان سيكون في القادم الساعات.

وفي برشلونة، أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن رواتب اللاعبين في النادي الكتالوني سيتم تخفيضها بنسبة 70 بالمائة.

وأكد قائد فريق برشلونة أن رواتب اللاعبين سيتم تخفضيها بنسبة 70 بالمئة، تضاف إليها نسبة اقتطاع للمساهمة في ضمان دفع رواتب الموظفين الآخرين في النادي بشكل كامل خلال فترة الأزمة التي تمر بها إسبانيا والعالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما نصحت رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم أنديتها اتخاذ اجراءات تتعلق باعتماد البطالة الجزئية، من أجل تقليص الخسائر الاقتصادية جراء هذه الجائحة.

وقالت الرابطة في بيان "نناشد الأندية، في الشروع بتقليص ساعات العمل بسبب القوة القاهرة من أجل تقليص التأثير السلبي جراء وباء "كوفيد-19" ومن أجل ضمان امكانية التعافي لاحقاً أيضا".

