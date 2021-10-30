ريال مدريد يتخطى إلتشي بفضل ثنائية فينيسيوس

وسجل للملكي نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور 22، 73، فيما وقع على هدف صاحب الأرض الوحيد بيري ميا 86.

وتعرض لاعب إلتشي راؤول غوتي للطرد بعد نيله الإنذار الثاني 64.

ورفع الفريق الملكي رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب (لديه مباراة مؤجلة) بفارق الأهداف عن ريال سوسييداد الثاني الذي سيستعيد الصدارة في حال فوزه على ضيفه أتلتيك بلباو الاحد في ديربي الباسك.، بينما توقف رصيد إلتشي عند النقطة 10 في المركز الخامس عشر.

ورفع فينيسيوس رصيده إلى سبعة أهداف في الليغا، ليحتل وصافة ترتيب الهدافين خلف زميله الفرنسي كريم بنزيمة (9) الذي غاب عن مباراة اليوم.

وكان نادي العاصمة اكتفى بالتعادل السلبي على أرضه ضد أوساسونا الأربعاء في أعقاب فوزه بالكلاسيكو ضد غريمه برشلونة في معقل الأخير الأسبوع الفائت.

ورفع فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي الذي حقق فوزه الثاني في خمس مباريات في الليغا، رصيده الى 24 نقطة من 11 مباراة

واستعد ريال مدريد بأفضل طريقة للمواجهة ضد ضيفه شاختار دانييتسك الأربعاء في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا بعد أن اكتسحه بخماسية نظيفة في أوكرانيا في الجولة السابقة، علمًا أنه لم يحقق الفوز على ملعب سانتياغو برنابيو في آخر ثلاث مباريات في جميع المسابقات، إحداها مفاجئة أمام شيريف تيراسبول المولدافي المسابقة القارية.

وفي ظل جدول مزدحم، لم يشرط أنشيلوتي بنزيمة ودفع بالثنائي ماريانو دياز من جمهورية الدومينيكان والبرازيلي رودريغو قبل أن يضطر الأخير للخروج في الدقيقة 18 إثر إصابة عضلية في الفخذ ويدخل أسينسيو مكانه.

وشهدت المباراة عودة لاعب الوسط المتألق الكرواتي لوكا مودريتش.

وهدد أصحاب الأرض عبر الأرجنتيني لوكاس بوييه الذي سدد الكرة من زاوية ضيقة تصدى لها ببراعة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (19).

وافتتح النادي الملكي النتيجة بهدف جميل بعدما اقتنص البرازيلي كاسيميرو الكرة من منتصف الملعب ومررها طويلة إلى دياز الذي تابعها خلفية بكعب القدم الى فينيسيوس سددها بيسراه زاحفة الى يسار الحارس كيكو كاسيا (22).

وكاد دياز يضاعف تقدم الضيوف عندما توغل إلى داخل المنطقة مراوغًا المدافعين وسدد عن الجهة اليمنى من زاوية ضيفة ارتطمت بالجهة الخارجية اللشباك (26).

حاول إلتشي العودة إلى المباراة في الشوط الثاني ونجح في الوصول مرات عدة الى منطقة المنافس من دون أن ينجح في هز الشباك. وتعرض لنكسة في العودة عند طرد غوتي لتدخل قاسٍ على الألماني توني كروس وتعرضه لإنذار ثانٍ (63).

دفع بعدها أنشيلوتي بداني كارفاخال وفيرلان مندي بدلاً من البرازلي مارسيلو ولوكاس فاسكيز اللذين عادا إلى التشكيلة الأساسية أيضًا على حساب بديليهما في المباراة.

وانتظر ريال حتى الدقيقة 73 للإفادة من النقص العددي عندما مرر مودريتش الكرة إلى داخل المنطقة نحو فينيسيوس الذي غمز الكرة فوق الحارس من زاوية ضيقة عن الجهة اليسرى.

وهذا الهدف السابع في 11 مباراة في الدوري هذا الموسم للبرازيلي، ليتفوق على ما حققه في الموسمين الماضيين عندما سجل ستة أهداف في 64 مباراة في الليغا.

وأهدى كاسيميرو هدف تقليص الفارق لأصحاب الارض عندما أخطأ في تمرير الكرة إلى الرواق الأيمن قطعها البديل الأرجنتيني داريو بينيديتو برأسه لتعود إلى ميا الذي أسكنها الشباك (86).