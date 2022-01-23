ريال مدريد يتحاشى الخسارة أمام إلتشي

وتقدم إلتشي بثنائية من توقيع لوكاس بويي 42، وبيري ميلا 76، فيما عادل للفريق الملكي النجم الكرواتي لوكا مودريتش من ركلة جزاء 82، والمدافع البرازيلي ميلتاو 90+2.

علماً أن النجم الفرنسي كريم بنزيمة كان قد أهدر ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 33.

وفوت الفريق الملكي المتصدر فرصة رفع الفارق إلى 6 نقاط عن ملاحقه صاحب الوصافة إشبيلية الذي تعادل أمس أمام ضيفه سلتا فيغو 2-2.

وصار رصيد ريال مدريد 50 نقطة، أما إلتشي فوصل إلى النقطة 23 في المركز الخامس عشر.

وبحسب أوبتا؛ لم يخسر ريال مدريد في آخر 11 مباراة قبل هذه المباراة، ضد إلتشي في الدوري (فاز 10 تعادل1)، وسجل هدفين على الأقل في 9 من المباريات الـ 11، وذلك منذ أن خسر أمامه 1-3 خارج ملعبه في مارس 1978

