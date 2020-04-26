ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع "لؤلؤة" الأوروغواي

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية بأن كشاف المواهب في ريال مدريد، جوني كالافات، يتابع اللاعب الذي أطلق عليه اسم "لؤلؤة" الأوروغواي نظراً للفنيات والمهارات الكبيرة التي يمتلكها صاحب الـ18 عاماً.

وأكد كالافات بأن ريال مدريد لايزال يتابع اللاعب وأنه لم يدخل في مفاوضات مع نادي بنيارول.

ولد فاكوندو الملقب بـ"فاكو" في 20 كانون الأول/ديسمبر 2001 بمدينة مونتفيدو وتدرب في أكاديمية ريفر بليت مونتفيدو ثم التحق يوم 11 آب/أغسطس 2019 بفريق بنيارول.

سجل فاكوندو أول أهدافه مع فريقه الجديد يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في شباك فريق سيرو على ملعب لويس تروكولي.

وجلب صاحب الرقم 10، اليه انظار عدة أندية في القارة العجوز على غرار أتليتكو مدريد وفالنسيا وألميريا في إسبانيا ومانشستر سيتي الإنكليزي وأندية نابولي وأتالانتا وبولونيا من إيطاليا.







