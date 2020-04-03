ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع لاعب من نابولي

وأكد ألفارو توريس، وكيل أعمال اللاعب، بأن عدة أندية أوروبية ترغب في التعاقد مع رويز المطلوب بشدة في صفوف ليفربول الإنكليزي.

وتحدث وكيل أعمال فابيان رويز عن ريال مدريد قائلاً: "نعم أعرب ريال مدريد عن اهتمامه برويز، لكنه الآن مرتبط بعقد مع نابولي. سنرى ما سيحدث في الصيف القادم".

وأضاف توريس قائلاً: "فابيان رويز يرتبط بعقد مع نابولي حتى عام 2023، هو مطالب بالتركيز مع فريقه في الوقت الراهن".

وأشارت صحيفة "ال ماتينو" الإيطالية إلى امكانية تجديد عقده مع الفريق الإيطالي قائلاً: "نابولي يدرس فرضية تجديد عقد فابيان رويز، سيتعين عليه تقرير مصير مستقبله".

كما أشارت عدة مصادر بأن نابولي يحاول تجديد عقد لاعبه الإسباني واضافة بند جزائي بقيمة 180 مليون يورو وهذا ما سيرفضه رويز.

