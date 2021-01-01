ريال مدريد لاستعادة التوازن وبرشلونة للاقتراب من مراكز المقدمة

وخيّب النادي الملكي الآمال الأربعاء بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه إلتشي 1-1 عندما توقفت سلسلة انتصاراته المتتالية عند خمسة فتخلى عن الصدارة التي كان يتقاسمها مع جاره أتلتيكو مدريد.

وعلّق مدربه الفرنسي زين الدين زيدان على التعثر قائلاً: "إنّها خيبة أمل، لكن في الشوط الأول كان لدينا الكثير من الفرص لتسجيل الهدف الثاني والذي كان سيسمح لنا باللعب بهدوء أكبر، عندما تعادلوا، تراجعوا، وكان الأمر أكثر صعوبة، إنها كرة القدم، لا يمكنني فعل أي شيء".

ويمني ريال مدريد النفس بكسب النقاط الثلاث لتشديد الخناق على جاره أتلتيكو الذي يتفوّق عليه بنقطتين ويملك مباراتين مؤجلتين ويحل ضيفاً على ديبورتيفو ألافيس الأحد، لكن مهمة النادي الملكي لن تكون سهلة أمام سلتا فيغو أحد فريقين مع ريال مدريد جمع أكبر عدد من النقاط في المباريات الست الأخيرة (16).

ولم يخسر سلتا فيغو منذ سقوطه أمام مضيفه إشبيلية 2-4 في المرحلة العاشرة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك بفضل هداف الدوري حتى الآن مهاجمه الدولي ياغو أسباس صاحب تسعة أهداف هذا الموسم آخرها في مرمى هويسكا (2-1) الأربعاء.

ويأمل النادي الملكي في عودة هدافه الفرنسي كريم بنزيمة، ثاني لائحة الهدافين (8 أهداف)، إلى ممارسة هوايته في هز الشباك بعدما صام عنها أمام إلتشي، بالإضافة إلى عودة نجمه البلجيكي إدين هازار الذي خاض الدقائق الأخيرة من مباراة الأربعاء بعد غياب فترة طويلة بسبب الإصابة، من دون أن ينجح في تغيير النتيجة.

ويبرز السبت أيضا دربي الأندلس بين ريال بيتيس وجاره إشبيلية حيث يسعى الأخير إلى مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثالث توالياً للحاق بريال سوسييداد إلى المركز الثالث بانتظار استضافة الأخير لأوساسونا الأحد.

برشلونة للتعويض

ويبدو أتلتيكو مدريد مرشحاً لمواصلة تشبثه بالصدارة عندما يحلّ على ديبورتيفو ألافيس الثالث عشر.

ويبلي الممثل الثاني للعاصمة الاسبانية البلاء الحسن في الليغا هذا الموسم فهو الفريق الوحيد الذي مني بخسارة واحدة حتى الآن، ويتربع على الصدارة بفارق نقطتين مع مباراتين مؤجلتين سترفعان الفارق إلى ثماني نقاط في حال كسبهما ما يعزز حظوظه في التتويج بلقبه الأول منذ موسم 2013 - 2014.

لكن رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي قاد الفريق الأربعاء في مباراته الـ500 على رأس إدارته الفنية في مختلف المسابقات، يدركون جيداً أن المهمة لن تكون سهلة أمام ديبورتيفو آلافيس الذي خرج غانماً في مواجهتيه لقطبي الكرة الاسباني ريال مدريد وبرشلونة، حيث تغلب على الأول 2-1 في مدريد، وأرغم الثاني على التعادل 1-1 علماً أنه لعب بعشرة لاعبين لمدة نصف ساعة.

ويأمل برشلونة في تعويض تعادله المخيب أمام ضيفه إيبار 1-1 الثلاثاء عندما يحلّ ضيفاً على هويسكا صاحب المركز الأخير.

ويعود القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف النادي الكاتالوني بعد غيابه عن مباراة الثلاثاء بسبب منحه يومين إضافيين من الراحة لعلاج إصابة في كاحله، وبالتالي سيشكل دعماً قوياً لخط الهجوم الذي كان باهتاً أمام إيبار.

ويلعب السبت أيضاً، فياريال مع ليفانتي، وخيتافي مع بلد الوليد، والأحد أتلتيك بلباو مع إلتشي، وإيبار مع غرناطة، على أن تختتم المرحلة الإثنين بلقاء فالنسيا مع قادش.

