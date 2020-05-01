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الدوري الإسباني

ريال مدريد سيتوج بالليغا - فاسكيز يحذر برشلونة

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يثق لوكاس فاسكيز كثيراً بفريقه ريال مدريد مؤكداً أنّ لقب الليغا سيعود لخزائن الملكي عند عودة المنافسات.

Reuters


وتلقى ريال مدريد خسارة مفاجئة أمام ريال بيتيس في آخر مرحلة قبل إيقاف مسابقة الدوري الإسباني وهو ما جعله يتخلى عن الصدارة بفارق نقطتين عن برشلونة.

وقال فاسكيز في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "لاعبو ريال مدريد يتسمون بالاحترافية".

وتوقف الدوري الإسباني منذ أكثر من 50 يوماً بسبب انتشار فيروس كورونا الذي عصف بجميع النشاطات الرياضية في البلاد، كما خضع جميع اللاعبين للحجر الصحي بعد قرارات التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات والتمارين الجماعية.

وتابع فاسكيز:" نحن نتحكم بالحجر الصحي بشكل جيد، نتدرب كثيراً، عندما تعود المسابقة فسنفوز بلقب الدوري الإسباني".

ويتوق ريال مدريد لإعادة اللقب لخزائنه بعد غيابه عنه في آخر موسمين، لكنه بحاجة لأي تعثر من برشلونة نظراً لتفوق فريق العاصمة بأفضلية المواجهات المباشرة.

ودارت بعض الأحاديث عن إمكانية تتويج برشلونة المتصدر الحالي باللقب في حال إلغاء استكمال الدوري الإسباني، لكن لم يتخذ أي قرار رسمي حتى الآن.

وتوّج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي أمس الخميس بعد اتخاذ قرار بعدم استكمال الموسم، بينما لم تمنح هولندا التي اتخذت قراراً مماثلاً اللقب لأي فريق.

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