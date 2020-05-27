ريال مدريد: دقيقة صمت ترحماً على ضحايا وباء كورونا

من قبل beIN SPORTS May 27, 2020 19:59 وقف لاعبو ريال مدريد قبل الحصة التدريبية اليوم الأربعاء دقيقة صمت ترحماً على أرواح ضحايا وباء كورونا بعد إعلان حالة الحداد الرسمي في البلاد.