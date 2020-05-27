ريال مدريد: دقيقة صمت ترحماً على ضحايا وباء كورونا من قبل beIN SPORTS May 27, 2020 19:59 وقف لاعبو ريال مدريد قبل الحصة التدريبية اليوم الأربعاء دقيقة صمت ترحماً على أرواح ضحايا وباء كورونا بعد إعلان حالة الحداد الرسمي في البلاد. REUTERS السابق الدوري الإسباني: أسينسيو جاهز اقرأ التالي الاتحاد الإسباني لكرة القدم سي اقرأ آخر الأحداث May 27, 2020 20:03 تعديلات مرتقبة على مواعيد مباريات الـ"ليغا" May 27, 2020 19:59 ريال مدريد: دقيقة صمت ترحماً على ضحايا وباء كورونا May 27, 2020 18:00 الدوري الإسباني: أسينسيو جاهز للعودة May 26, 2020 20:58 ريال مدريد يواصل استعداداته لاستئناف الموسم May 26, 2020 20:58 برشلونة يعدّ العدّة لاستئناف الـ"ليغا" May 26, 2020 18:16 فاران يؤكد رغبته في حصد كل البطولات مع ريال مدريد May 26, 2020 17:26 غاريث بايل: لماذا ينتقدون ممارستي للغولف؟ May 26, 2020 14:27 منافسات الدوري الإسباني تستأنف في 11 يونيو القادم May 25, 2020 20:52 تيباس يثني على اعتذار لاعبي إشبيلية بعد خرق الحظر May 25, 2020 17:02 أتلتيكو مدريد يعلن إصابة جواو فيليكس في الركبة