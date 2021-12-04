ريال مايوركا يُسقط حامل اللقب أتلتيكو مدريد

وأربكت الخسارة وضعية فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في الترتيب، حيث تراجع الى المركز الرابع برصيد 29 نقطة، أي بفارق سبع نقاط عن ريال المتصدر الذي يملك فرصة ذهبية لتوسيع الفارق الى عشر نقاط عندما يواجه ريال سوسييداد في وقت لاحق، وفرّط أيضاً بفرصة العودة إلى المركز الثاني الذي بات من نصيب إشبيلية الفائز على فياريال 1-0. بدوره، تقدم مايوركا إلى المركز 12 برصيد 19 نقطة من 16 مباراة، بخلاف العديد من الفرق الأخرى التي تملك مباراة مؤجلة.

على ملعب واندا ميتروبوليتانو، سجّل هدفَي مايوركا كل من الأرجنتيني فرانكو روسو (80) والياباني تاكيفوسا كوبو المعار من ريال مدريد (90+1)، فيما سجّل لاتلتيكو البرازيلي ماتيوس كونيا (68).

وفرّط أتلتيكو بتقدمه الذي منحه إياه كونيا في منتصف الشوط الثاني، حيث شهدت الدقائق العشر الأخيرة سقوطا غريبا لأبطال الدوري، فتمكن مايوركا من تسجيل هدفين الأول برأسية لروسو والثاني في الدقيقة الHولى من الوقت بدل عن الضائع عبر كوبو، إثر تمريرة رائعة من أنخل رودريغيس.

وجاءت الخسارة قبل ثلاثة أيام على المباراة المفصلية لأتلتيكو أمام بورتو البرتغالي في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث يتعيّن عليه الفوز مقابل خسارة او تعادل ميلان الإيطالي من أجل التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

