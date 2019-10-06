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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

ريال مايوركا يقتنص الفوز من ضيفه إسبانيول

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فاز ريال مايوركا على ضيفه إسبانيول 2-0 اليوم الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

beIN SPORTS

وسجل للفائز الكرواتي انتي بوديمير 37، سالفا سيفيا 73.

 

 

 

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