ريال مايوركا يقتنص الفوز من ضيفه إسبانيول

من قبل beIN SPORTS October 6, 2019 14:39 فاز ريال مايوركا على ضيفه إسبانيول 2-0 اليوم الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.