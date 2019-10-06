ريال مايوركا يقتنص الفوز من ضيفه إسبانيول من قبل beIN SPORTS October 6, 2019 14:39 فاز ريال مايوركا على ضيفه إسبانيول 2-0 اليوم الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم. beIN SPORTS وسجل للفائز الكرواتي انتي بوديمير 37، سالفا سيفيا 73. السابق فالنسيا يعود للانتصارات وحادثة اقرأ التالي آخر الأحداث October 6, 2019 15:23 مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية – مباشر October 6, 2019 14:39 ريال مايوركا يقتنص الفوز من ضيفه إسبانيول October 5, 2019 23:15 فالنسيا يعود للانتصارات وحادثة ليغانيس تثير الجدل October 5, 2019 18:25 هازار الواثق يتحدّث عن هدفه الأول مع ريال October 5, 2019 16:52 ريال مدريد يتجاوز عقبة غرناطة بصعوبة October 5, 2019 15:36 ليفانتي يعمّق جراح ليغانيس October 4, 2019 23:52 ريال بيتيس يوقف انتصارات إيبار October 4, 2019 12:15 الفوز وحده يضمن صدارة الملكي October 3, 2019 09:37 ميسي ينفي وجود خلافات في برشلونة September 30, 2019 14:18 الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة السابعة