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الدوري الإسباني

ريال مايوركا يفاجئ فالنسيا ويُسقطه بفوز عريض

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فاجأ ريال مايوركا ضيفه فالنسيا وأسقطه بأربعة أهداف مقابل هدف الأحد في إطار المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

AFP

أقيمت المباراة على ملعب إيبيروستار معقل ريال مايوركا الذي افتتح التسجيل عن طريق أنطونيو رايلو في الدقيقة السابعة ثم أضاف أنتي بوديمير الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 22 و41 على التوالي.

وازدادت أوضاع فالنسيا سوءاً عندما أشهرت البطاقة الحمراء في وجه لاعب وسط الفريق دانيال باريخو في الدقيقة 51، قبل أن يضيف داني رودريغز الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 79.
وفي الدقيقة 82 تمكن فران توريس من تسجيل هدف فالنسيا الوحيد.

والفوز هو الخامس لمايوركا منذ انطلاق الموسم الحالي فرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع عشر، فيما لقي فالنسيا هزيمته الخامسة هذا الموسم فتوقف رصيده عند 31 نقطة في المركز السابع مؤقتاً.
  
 

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