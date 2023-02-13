English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإسباني

ريال سوسييداد ينتصر ويعزز مركزه الثالث

من قبل

انتصر ريال سوسييداد على مضيفه إسبانيول ليحصن مركزه الثالث ويضغط على ريال مدريد الوصيف.

AFP

وعاد ريال سوسييداد إلى سكة الانتصارات بعدما تغلّب على إسبانيول 3-2 يوم الإثنين في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتناوب على ثلاثية الفائز كلّ من الياباني كوبو والنرويجي سورلوث (23 و51) والأوروغوياني كابريرا بالخطأ في مرمى فريقه (63).

ودوّن داردير هدف إسبانيول الأول قبل النهاية بقرابة ربع ساعة (74) ثم أضاف بريان أوليفان (87) لكن ذلك لم يكن كافياً ليتجنب إسبانيول الهزيمة.

وتلقى كابريرا البطاقة الحمراء إثر الإنذار الأصفر الثاني ليلعب إسبانيول بنقص عددي في آخر لحظات المواجهة (90+4).

ورفع ريال سوسييداد رصيده إلى 42 نقطة بالمركز الثالث بفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع وثلاث نقاط عن ريال مدريد الثاني مع مباراة أقل للأخير.

من جهته تجمد رصيد إسبانيول عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.

الدوري الإسباني إسبانيول ريال سوسييداد
السابق فياريال يؤكد إصابه لاعب فرانسي
اقرأ
فياريال يؤكد إصابه لاعب فرانسيس كوكلان
التالي
-

آخر الأحداث

>