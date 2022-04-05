ريال سوسييداد يفوز على إسبانيول بهدف قاتل وألافيس يقيل مدربه



وسجل أيزاك هدف النقاط الثلاث من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، في حين ألغى حكم اللقاء هدف زميله المهاجم النروجي الكسندر سورلوث في الدقيقة 51، بعدما استعان بفيديو الحكم المساعد "في آيه آر".



ورفع سوسييداد رصيده إلى 51 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند 36 في المركز الثاني عشر.

وحقق سوسييداد فوزه الثاني في موسم واحد على اسبانيول للمرة السابعة (فاز ذهاباً 1-صفر)، وللمرة الثانية فقط في القرن الحادي والعشرين بعد موسم 2005-2006.

كما فاز سوسييداد في مبارياته الأربع الأخيرة على أرضه في الدوري من دون أن يتلقى فيها أي هدف، محققاً هذا الإنجاز للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1985.

في المقابل، خسر إسبانيول للمرة الأولى في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري (فوزان مقابل تعادل).

وبعد 12 مباراة فقط في منصبه، أقال ألافيس متذيل الترتيب مدربه خوسيه لويس منديليبار.

وجاء في بيان النادي "رغم جهود المدرب والفريق لم تكن النتيجة كما كان متوقعاً. وفي 12 مباراة قاد (منديليبار) خلالها ديبورتيفو ألافيس، لم ينجح في تحقيق سوى فوز واحد".



وأدت الخسارة أمام أتلتيكو مدريد 1-4 السبت، إلى تأخر النادي بفارق 6 نقاط عن أول الناجين وذلك قبل ثماني مراحل من النهاية.



وأشرف منديليبار البالغ 61 عامًا، سابقاً على عدة أندية بينها أتلتيك بلباو وبلد الوليد وأوساسونا وإيبار.