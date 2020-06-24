ريال سوسييداد يفشل في الارتقاء للمركز الخامس

وهي المرة الثالثة التي يسقط فيها ريال سوسييداد تواليا بعد استئناف الدوري بعد خسارته أمام الافيس صفر-2 وأمام ريال مدريد 1-2 في الجولة السابقة مقابل تعادل واحد مع اوساسونا 1-1، أي أنه جمع نقطة واحدة من 12 ممكنة ليبتعد عن المراكز المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا التي كان قريبا منها قبل فترة التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويحتل الفريق الباسكي المركز السابع برصيد 47 نقطة.

وسجل ياغو اسباس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

وفي مباراة ثانية، سقط الافيس بدوره على أرضه أمام اوساسونا بهدف سجله توني لاتو (64).



