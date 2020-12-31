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الدوري الإسباني

ريال سوسييداد يستعيد نغمة الانتصارات

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استعاد ريال سوسييداد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على مضيفه أتلتيك بلباو بهدف دون رد اليوم الخميس ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة من المسابقة المحلية.

AFP

وسجل المهاجم بورتو هدف المباراة الوحيد للفريق الزائر في الدقيقة الخامسة مستفيداً من تمريرة عرضية من زميله ميكيل أويارزابال هداف الفريق الذي كان يخوض أولى مبارياته منذ إصابته في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر. 

وبدا سوسييداد قريباً من إحراز الهدف الثاني بينما لم يسدد بلباو أي كرة على المرمى.

وسدد السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم سوسييداد كرة ارتطمت بالعارضة في الشوط الثاني بينما أهدر إيغور زوبيلديا فرصة سانحة من مسافة قريبة.

ورفع الفريق الفائز رصيده إلى 29 نقطة ليحتل المركز الثالث في حين تجمّد رصيد الخاسر عند 18 نقطة في المرتبة الثانية عشرة.

وهو الفوز الأول لريال سوسييداد بعد ثلاث هزائم متتالية والثامن في الليغا منذ انطلاق الموسم الحالي مقابل 5 تعادلات و4 هزائم.

في المقابل، تكبّد أتلتيك بلباو خسارته الثامنة مقابل 5 انتصارات و3 تعادلات.

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