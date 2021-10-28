ريال سوسييداد يستعيد صدارة الدوري الإسباني

ورفع الفريق الباسكي رصيده إلى 24 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الذي اكتفى بالتعادل السلبي على أرضه مع أوساسونا، وعن إشبيلية الذي حقق النتيجة ذاتها مع ريال مايوركا وريال بيتيس الفائز على فالنسيا، علما بأن ريال وإشبيلية يملكان مباراة مؤجلة.

ويدين سوسييداد بالفوز إلى حارس مرماه الأسترالي الدولي ماتيو راين الذي تصدى لأكثر من محاولة خطرة لأصحاب الأرض، قبل أن يفتتح السويدي ألكسندر إيزاك التسجيل في الدقيقة 54 ويضيف أريتز إيلوستوندو الهدف الثاني (79).

ويتألق إيزاك بشكل لافت خلال الشهر الحالي حيث سجل في مبارياته فريقه الثلاث الأخيرة بعد زيارته الشباك في مرمى شتورم غراتس النمساوي في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وفي مرمى أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى تسجيله هدفين لمنتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

ومنذ خسارته مباراته الافتتاحية في الدوري هذا الموسم أمام برشلونة 2-4، لم يخسر سوسييداد في مبارياته العشر التالية كما حافظ على نظافة شباكه في سبع منها.

وضمن المرحلة ذاتها تعادل غرناطة مع خيتافي 1-1.