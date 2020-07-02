ريال سوسييداد يزيد معاناة إسبانيول

وبدا النادي الكاتالوني على طريق تحقيق فوزه الأول بقيادة مدربه المؤقت فرانسيسكو خواكين بيريز، المعروف باسم روفيتي، بعدما خسر المباراة الأولى كخلف لأبيلاردو فرنانديز الأحد أمام ريال مدريد المتصدر (1-0)، وذلك بتقدمه منذ الدقيقة 10 عبر دافيد لوبيز.

لكن المضيف الباسكي الذي انقلبت نتائجه رأساً على عقب منذ استئناف الموسم بعد توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد أدرك التعادل في مستهل الشوط الثاني عبر البرازيلي وليان (56)، ثم خطف الفوز في الدقيقة 84 عبر السويدي ألكسندر أيزاك بعد دقيقتين فقط على دخوله كبديل.

وتجمد رصيد إسبانيول عند 24 نقطة في المركز الأخير بفارق 10 نقاط عن منطقة الأمان قبل خمس مراحل على نهاية الموسم.

أما سوسييداد الذي كان ينافس قبل التوقف على مراكز دوري الأبطال، فرفع رصيده إلى 50 نقطة بفارق سبع نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم، والذي يحتله إشبيلية.

وبقي إيبار في دائرة الخطر وإن لم يكن بمقدار إسبانيول، وذلك بخسارته على أرضه أمام أوساسونا بثنائية هي الأولى على الإطلاق لروبن غارسيا (6 و74)، وذلك بحسب "أوبتا" للإحصاءات الرياضية.

وتجمد رصيد إيبار عند 35 نقطة في المركز السادس عشر بفارق 6 نقاط عن منطقة الهبوط، فيما أصبح رصيد أوساسونا 44 نقطة في المركز الحادي عشر.