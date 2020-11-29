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الدوري الإسباني
الدوري الإسباني

ريال سوسييداد يحافظ على الصدارة رغم التعادل

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حافظ ريال سوسييداد على صدارة الدوري الإسباني رغم تعادله مع ضيفه فياريال بهدف لمثله في الجولة الحادية عشرة.

beIN SPORTS

جيرارد مورينو افتتح التسجيل لفياريال عند الدقيقة السادسة من ركلة جزاء وعادل النتيجة لسوسييداد الدولي ميكيل أويارثابال عند الدقيقة الرابعة والأربعين من ركلة جزاء أيضاً وبهذا التعادل فقد سوسييداد نقطتين ثمينتين في صراعه مع أتليتيكو مدريد على الصدارة.

الدوري الإسباني فياريال ريال سوسييداد
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