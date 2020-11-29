ريال سوسييداد يحافظ على الصدارة رغم التعادل

جيرارد مورينو افتتح التسجيل لفياريال عند الدقيقة السادسة من ركلة جزاء وعادل النتيجة لسوسييداد الدولي ميكيل أويارثابال عند الدقيقة الرابعة والأربعين من ركلة جزاء أيضاً وبهذا التعادل فقد سوسييداد نقطتين ثمينتين في صراعه مع أتليتيكو مدريد على الصدارة.