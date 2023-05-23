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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

ريال سوسييداد على أعتاب العودة إلى دوري أبطال أوروبا

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بات ريال سوسييداد على أعتاب العودة إلى منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014، بتغلّبه الثلاثاء على ضيفه ألميريا بهدف نظيف ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

AFP


وسجّل هدف الفريق الفائز الياباني تاكيفوسا كوبو في الدقيقة (45+4).

وشهدت المباراة طرد لاعب ألميريا الكولومبي لويس خافيير سواريس (36).

ورفع الفريق الباسكي رصيده إلى 68 نقطة معززًا مركزه الرابع وسيضمن التأهل إلى أمجد الكؤوس الأوروبية في حال تعادل أو خسارة فياريال الخامس (60 نقطة) على أرضه ضد قادش الأربعاء.

وضمن المرحلة ذاتها، حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة مواجهة سيلتا فيغو وضيفه جيرونا.

وافتتح كارليس بيريز التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة (42) بيد أنّ الضيوف تمكّنوا من تعديل الكفّة عبر الأوروغواياني كريستيان ستواني (59 من ركلة جزاء).

وبهذه النتيجة بات في جعبة جيرونا 49 نقطة في المركز الثامن أما سيلتا فيغو فقد وصل إلى النقطة 40 في المرتبة الرابعة عشرة.

الدوري الإسباني ألميريا ريال سوسييداد
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