ريال بيتيس يمدد التعاقد مع أيقونته خواكين

ونشر النادي الأندلسي في صفحته على موقعه الرسمي "مدد ريال بيتيس عقد خواكين سانشيز. سيبقى قائد فيرديلانكو، أسطورة بيتيس الحيّة، مرتبطاً بالنادي حتى عام 2022".

واُعلن في نيسان/أبريل الماضي عن بقاء خواكين ضمن صفوف فريقه الذي نشأ فيه حتى العام المقبل، علماً أن عقده الحالي ينتهي في 30 حزيران/يونيو المقبل.

وسيخوض المتحدر من بويرتو دي سانتا ماريا عامه الرابع عشر بقميص بيتيس والـ21 له في "الليغا"، في حين تتردد اصداء اعتزاله مع نهاية كل موسم.

وهو ثاني أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات في تاريخ الدوري الاسباني مع 577 مباراة، خلف الحارس أندوني زوبيزاريتا (622).

ويعتبر خواكين أيقونة حيّة في النادي الأندلسي، حيث بدأ مسيرته الاحترافية في عام 2000 ولعب 256 مباراة بين عامي 2000 و2006. قبل أن يتنقل لاحقاً بين أندية فالنسيا وملقا وفيورنتينا الايطالي، ليعود إلى ريال بيتيس في عام 2015.

وبرهن الجناح الدولي السابق (51 مباراة، 4 أهداف) الذي سيحتفل ببلوغه 40 عاماً في 21 تموز/يوليو المقبل أنه ما زال قادراً على العطاء داخل المستطيل الأخضر والاحتفاظ بمركزه.

وخاض خواكين 30 مباراة في مختلف المسابقات في هذا الموسم، منها 27 في "الليغا" سجل خلالها هدفين ومرر 5 كرات حاسمة.

وحلّ بيتيس الذي يشرف على تدريبه التشيلي مانويل بيليغريني سادساً في الدوري الاسباني وحجز مقعده لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم المقبل.