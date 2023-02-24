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الدوري الإسباني

ريال بيتيس يقلب الطاولة على إلتشي بعد مباراة مثيرة

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اقتنص ريال بيتيس فوزاً في الوقت القاتل أمام مضيفه إلتشي بعد مباراة مثيرة شهدت حالتي طرد وأربع ركلات جزاء.

AFP

قلب ريال بيتيس تأخره 2-0 إلى فوز 3-2 على حساب مضيفه إلتشي يوم الجمعة ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم إلتشي متذيل الترتيب مبكراً بفضل فيدال من ركلة جزاء والأرجنتيني بويي (7 و9).

وتعرّض الأرجنتيني ماغالان للطرد من صفوف أصحاب الأرض (57) ليعود ريال بيتيس باللقاء بفضل بورخا إيغليسياس من ركلة جزاء (65) وخوان ميراندا (68).

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة أهدر إيغليسياس ركلة جزاء (88).

وشهدت اللحظات الأخيرة طرد التشيلي روكو بعد نيله الإنذار الأصفر الثاني إثر لمسه الكرة بيده داخل منطقة الجزاء (90+5) ليسجل البرازيلي ويليان خوسيه هدف الفوز لصالح بيتيس من ركلة جزاء أيضاً.

وصار رصيد الفائز 40 نقطة في المركز الخامس بينما تجمّد رصيد إلتشي عند تسع نقاط.

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