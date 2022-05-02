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الدوري الإسباني

ريال بيتيس يفوّت فرصة تضييق الخناق على أتلتيكو مدريد

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فوّت ريال بيتيس على نفسه فرصة تضييق الخناق على أتلتيكو مدريد في سباق التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بتعادله المخيب سلباً أمام مضيفه خيتافي الإثنين في ختام المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وفشل بيتيس في تحقيق الفوز في مباراته الثالثة توالياً بعد تعادله سلباً أمام ريال سوسييداد وخسارته أمام إلتشي صفر-1 في المرحلتين الماضيتين، ليقبع في المركز الخامس برصيد 58 نقطة متأخراً بفارق 3 نقاط عن نادي العاصمة مدريد صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم.

ولم يستفد بيتيس بطل الكأس (فاز على فالنسيا 5-4 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1) بأفضل طريقة ممكنة من الخدمة الجليلة التي قدمها له أتلتيك بلباو بفوزه السبت على أتلتيكو 2-0 في مرحلة شهدت تجريد الأخير من لقبه على حساب جاره اللدود ريال عقب فوز الملكي على ضيفه إسبانيول 4-صفر، ليحرز اللقب الـ35 في تاريخه.

وما يزيد من صعوبة فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني هم خصومه في المراحل الأربع الأخيرة، إذ يستقبل ريال مدريد تالياً وإشبيلية في المرحلة ما قبل الاخيرة على أن يحل على ريال سوسييداد ختاماً.

في المقابل، عزز خيتافي مركزه الخامس عشر برفع رصيده إلى 36 نقطة متقدماً بفارق 5 نقاط عن غرناطة الثامن عشر وأوّل الهابطين.
 

ريال بيتيس أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني - La Liga خيتافي
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