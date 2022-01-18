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الدوري الإسباني

ريال بيتيس يعود إلى الانتصارات ويعزز مركزه الثالث

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استعاد ريال بيتيس نغمة الانتصارات بعد غيابه عنها في ثلاث مباريات توالياً في الدوري الإسباني لكرة القدم، وأسقط ضيفه ألافيس برباعية نظيفة الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين، ليعزز مركزه الثالث.

AFP

وابتعد النادي الأندلسي بفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع، علما أن نادي العاصمة وحامل اللقب يخوض مباراته لهذه المرحلة في 16 شباط/فبراير ضد ليفانتي.
وسجل المهاجم بورخا إيغليسياس ثنائية (11 و41)، فيما أحرز سيرخيو كاناليس (29) وخوانمي (54) الهدفين الآخرين.

ورفع فريق المدرب الأرجنتيني مانويل بيليغريني المتألق هذا الموسم رصيده الى 37 نقطة، على بعد سبع نقاط من إشبيلية الثاني، وأربع وخمس نقاط عن ريال سوسييداد وبرشلونة، الخامس والسابع توالياً. فيما يحلق ريال مدريد في الصدارة برصيد 49 نقطة.

ولم يعرف بيتيس طعم الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة في الدوري. إذ اختتم العام الماضي بخسارة 2-3 ضد أتلتيك بلباو وافتتح الحالي بسقوطه على أرضه 2-صفر ضد سلتا فيغو قبل أن يتعادل مع رايو فايكانو منذ قرابة عشرة أيام.
 

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