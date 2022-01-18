ريال بيتيس يعود إلى الانتصارات ويعزز مركزه الثالث

وابتعد النادي الأندلسي بفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع، علما أن نادي العاصمة وحامل اللقب يخوض مباراته لهذه المرحلة في 16 شباط/فبراير ضد ليفانتي.

وسجل المهاجم بورخا إيغليسياس ثنائية (11 و41)، فيما أحرز سيرخيو كاناليس (29) وخوانمي (54) الهدفين الآخرين.

ورفع فريق المدرب الأرجنتيني مانويل بيليغريني المتألق هذا الموسم رصيده الى 37 نقطة، على بعد سبع نقاط من إشبيلية الثاني، وأربع وخمس نقاط عن ريال سوسييداد وبرشلونة، الخامس والسابع توالياً. فيما يحلق ريال مدريد في الصدارة برصيد 49 نقطة.

ولم يعرف بيتيس طعم الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة في الدوري. إذ اختتم العام الماضي بخسارة 2-3 ضد أتلتيك بلباو وافتتح الحالي بسقوطه على أرضه 2-صفر ضد سلتا فيغو قبل أن يتعادل مع رايو فايكانو منذ قرابة عشرة أيام.

