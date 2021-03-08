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الدوري الإسباني

ريال بيتيس يخطف انتصاراً براقاً من ألافيش

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خطف ريال بيتيس انتصاراً مهماً جداً في سبيل اقترابه من المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال وذلك على حساب ضيفه ديبورتيفو ألافش.

AFP

كان ديبورتيفو ألافيش في طريقه لمغادرة المركز قبل الأخير قبل انتفاضة ريال بيتيس الذي قلب تأخره بهدفين لفوز 3-2 يوم الإثنين في الأسبوع السادس والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح جوسيلو التسجيل لصالح الضيف (12) قبل أن يضيف إدغار ميندز هدف التقدم (24)، ليظن ديبورتيفو ألافيش أنّه في طريقه لتحقيق فوز ينعش آماله في البقاء.

لكن بيتيس ذلل الفارق بفضل بورخا إغليسياس من ركلة جزاء قبل قرابة نصف ساعة من نهاية المواجهة (61) ومن ثم أضاف خواكين هدف التعديل (81) قبل أن يأتي إغليسياس بالهدف القاتل قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.

واستمرت نتائج ديبورتيفو ألافيش السلبية (أربع هزائم توالياً) وتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز التاسع عشر.

وارتفع رصيد ريال بيتيس إلى 42 نقطة في المركز السادس على بعد ثلاث نقاط من ريال سوسييداد الخامس وست نقاط من إشبيلية الرابع.

ريال بيتيس الدوري الإسباني ديبورتيفو ألافيش
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