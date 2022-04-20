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دوري أبطال آسيا
الدوري الإسباني

ريال بيتيس يبتعد عن دوري الأبطال وفياريال يتابع انتصاراته

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منيت آمال ريال بيتيس بالمنافسة على مقعد في دوري أبطال أوروبا بخيبة كبيرة جراء خسارته أمام ضيفه إلتشي 1-صفر الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

beIN SPORTS

سجل هدف النقاط الثلاث لإلتشي تيتي مورنتي في الدقيقة 82.

وتجمّد رصيد بيتيس الخامس عند 57 نقطة في حين رفع إلتشي رصيده إلى 38 نقطة في المرتبة الثالثة عشرة.

وفي مباراة ثانية، حقق فياريال انتصاره الثاني توالياً بفوزه على ضيفه فالنسيا 2-صفر، سجلهما الهولندي أرنو دانجوما غرونيفيلد في الدقيقتين 10 من ركلة جزاء و17.

وتقدّم فريق "الغواصات الصفراء" للمركز السابع برصيد 52 نقطة.

وفي صراع تفادي الهبوط أنعش ريال مايوركا آماله بالبقاء بفوزه على ضيفه ألافيس متذيل الترتيب 2-1.

وتقدم مايوركا للمركز السادس عشر مع 32 نقطة، فيما مني ألافيس بخسارته الـ 20 هذا الموسم وتجمّد رصيده عند 25 نقطة.                  

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