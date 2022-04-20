ريال بيتيس يبتعد عن دوري الأبطال وفياريال يتابع انتصاراته

سجل هدف النقاط الثلاث لإلتشي تيتي مورنتي في الدقيقة 82.

وتجمّد رصيد بيتيس الخامس عند 57 نقطة في حين رفع إلتشي رصيده إلى 38 نقطة في المرتبة الثالثة عشرة.

وفي مباراة ثانية، حقق فياريال انتصاره الثاني توالياً بفوزه على ضيفه فالنسيا 2-صفر، سجلهما الهولندي أرنو دانجوما غرونيفيلد في الدقيقتين 10 من ركلة جزاء و17.

وتقدّم فريق "الغواصات الصفراء" للمركز السابع برصيد 52 نقطة.

وفي صراع تفادي الهبوط أنعش ريال مايوركا آماله بالبقاء بفوزه على ضيفه ألافيس متذيل الترتيب 2-1.

وتقدم مايوركا للمركز السادس عشر مع 32 نقطة، فيما مني ألافيس بخسارته الـ 20 هذا الموسم وتجمّد رصيده عند 25 نقطة.