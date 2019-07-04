رودريغو هرنانديز إلى "السيتي" في صفقة قياسية

ونشر سيتي على موقعه الرسمي "يسر مانشستر سيتي الاعلان عن التوقيع مع لاعب الوسط الاسباني رودري".

ورد هرنانديز التحية لفريقه الجديد قائلاً "ما حققه سيتي في الموسمين المنصرمين كان مذهلاً وأتطلع لأن أكون جزءا من هذه التشكيلة المليئة بالمواهب".

وتابع "ليس فقط الألقاب التي فازوا بها، بل الطريقة التي أداروا بها ذلك، اللعب بأسلوب هجومي في كل الأوقات. هو اسلوب يحمسني، وكذلك طموحات النادي".

وانضم "رودري" رسمياً إلى سيتي بعد يوم من اعلان نادي العاصمة الإسبانية تفعيل اللاعب بند تحريره من عقده الذي كان سينتهي في 30 حزيران/ يونيو 2023، وقد وصلت قيمته إلى 70 مليون يورو (63 مليون جنيه استرليني).

وبات رودريغيز (23 عاماً) أغلى صفقة في تاريخ بطل انكلترا، متخطياً صفقة الجزائري الدولي رياض محرز مقابل 60 مليون جنيه إسترليني العام الماضي من ليستر سيتي.

ولم يمضِ هرنانديز سوى عام واحد فقط مع الفريق الأول لاتلتيكو، حيث تدرج في الفئات العمرية قبل أن يرحل إلى فريق صغار فياريال.

واستعاد اتلتيكو خدمات لاعب الوسط في حزيران/يونيو 2018 مقابل 25 مليون يورو، فتألق هرنانديز بقميص الـ "كولشونيرو" ما جذب انتباه مدرب سيتي الاسباني بيب غوارديولا الذي أعرب عن رغبته بالتعاقد معه.

