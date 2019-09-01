ركلتا جزاء تمنحان فالنسيا فوزه الأول

وكان فالنسيا قد اكتفى خلال المرحلتين السابقتين بتعادل 1-1 مع ريال سوسييداد في المرحلة الافتتاحية، والخسارة صفر-1 أمام سلتا فيغو في الثانية، قبل أن يتمكن من تحقيق النقاط الثلاث للمرة الأولى اليوم.

وتوزع هدفا فالنسيا على مدى الشوطين في مباراة الأحد، إذ نال الفريق ركلة الجزاء الأولى في ختام الشوط الأول بخطأ ارتكبه أنطونيو رايو على الفرنسي فرانسيس كوكلان داخل منطقة الجزاء، نفذها القائد باريخو بنجاح في مرمى الحارس مانويل في الدقيقة 43.

أما الهدف الثاني، فأتى في الدقيقة 57 بعد احتساب ركلة جزاء ثانية إثر لمسة يد على الإيفواري لاغو جونيور داخل منطقة الجزاء.

وبحسب موقع "أوبتا" للإحصاءات، بات في رصيد باريخو 23 ركلة جزاء في الأعوام العشرة الأخيرة، أكثر من أي لاعب إسباني في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى (إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، وانكلترا).



