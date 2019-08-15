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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإسباني

رسمياً ميسي يغيب عن مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

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خلت قائمة برشلونة الرسمية التي ستخوض مباراة قوية أمام أتلتيك بلباو في افتتاح الدوري الإسباني لكرة القدم، خلت من اسم قائد الفريق ليونيل ميسي بسبب الإصابة.

AFP

ولن يتمكن الأرجنتيني ليونيل ميسي من خوض المباراة الافتتاحية في الليغا بين برشلونة ومضيفه أتلتيك بلباو يوم الجمعة بحسب ما جاء في حساب برشلونة الرسمي على تويتر الخميس، نظراً لعدم تعافيه الكامل من الإصابة.

وضمّت القائمة معظم نجوم الفريق وعلى رأسهم الأوروغوياني لويس سواريز والألماني تير شتيغن والفرنسي الوافد الجديد غريزمان.

وسيتواجد في قائمة برشلونة أيضاً بعض اللاعبين المهددين بالرحيل عن النادي الكاتالوني في الأيام القادمة مثل البرتغالي سيميدو والبرازيلي كوتينيو وحتى الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي عثمان ديمبيلي.

وجاء غياب ميسي تأكيداً للتصريحات التي أدلى بها مدرب الفريق فالفيردي: "ميسي يتدرب بمفرده، لن نخاطر إذا لم يكن جاهزاً لخوض المباراة".

ليونيل ميسي برشلونة
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