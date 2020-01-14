رسالة فالفيردي الأخيرة لبرشلونة: شكراً لقد استمتعت

وجاء في الرسالة التي نشرها النادي مرفقة بصورة مؤثرة لفالفيردي وهو يحضن اللاعب الشاب أنسو فاتي كما يبدو من الخلف: "انتهى الوقت الذي قضيته كمدرب لفريق برشلونة، لقد مر عامان ونصف العام منذ البداية. لقد استمتعت في ذلك الوقت ببعض اللحظات السعيدة التي احتفلت فيها بالانتصارات والجوائز، لكنني استمتعت أيضاً بلحظات صعبة".

المدرب الذي أثار حنقاً واسعاً في مدرجات كامب نو ولدى عدد كبير من جماهير برشلونة حول العالم بسبب تراجع في الأداء والنتائج أضاف: "أود قبل كل شيء أن أسلط الضوء على تجربتي مع المشجعين، والمودة التي أبدتها الجماهير نحوي أثناء فترة تدريبي".

كما شكر فالفيردي إدارة برشلونة بالقول: "أود أن أشكر الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو ومجلس الإدارة على إتاحة الفرصة لي لتدريب الفريق الأول وثقتهم طوال هذا الوقت".

وتابع "أود أيضاً أن أشكر جميع الأشخاص الذين عملت معهم في النادي على دعمهم وكيفية معاملتهم لي خلال موسمين ونصف، وخاصةً أولئك الذين يعملون في الفريق الأول"

وفي ختام رسالته شكر اللاعبين وتمنى للمدرب الجديد التوفيق.