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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

رحيل مارتينيز عن تدريب إسبانيول

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أعلن نادي إسبانيول اليوم الإثنين افتراقه عن المدرب دييغو مارتينيز.

Reuters

وتراجع إسبانيول إلى المركز السابع عشر من أصل عشرين فريقاً في الليغا، بعد خسارته أربع مباريات توالياً.

يتقدّم بفارق الأهداف فقط عن ألميريا الثامن عشر، أول مراكز الهبوط إلى الدرجة الثانية.

ويحتل فالنسيا العريق المركز 19 قبل الأخير، فيما أصبح التشي متذيل الترتيب (13 نقطة) نظرياً في المستوى الثاني.

وخسر بلد الوليد أمام ريال مدريد وصيف الترتيب الأحد صفر-6، وهو يتقدم إسبانيول بنقطة يتيمة في المركز السادس عشر.

وعقد مارتينيز، القادم إلى النادي الكاتالوني في أيار/مايو 2022، مؤتمراً صحافياً وداعياً الإثنين، بعد إعلان النادي رحيله.
قال إسبانيول في بيان "دفعت النتائج إدارتنا إلى اتخاذ هذا القرار بهدف وحيد يتمثل بالبقاء في دوري النخبة".

ومنذ انطلاق الموسم، خسر 11 مدرباً في الدرجة الإسبانية الأولى منصبهم.

إسبانيول
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