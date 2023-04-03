رحيل مارتينيز عن تدريب إسبانيول

وتراجع إسبانيول إلى المركز السابع عشر من أصل عشرين فريقاً في الليغا، بعد خسارته أربع مباريات توالياً.

يتقدّم بفارق الأهداف فقط عن ألميريا الثامن عشر، أول مراكز الهبوط إلى الدرجة الثانية.

ويحتل فالنسيا العريق المركز 19 قبل الأخير، فيما أصبح التشي متذيل الترتيب (13 نقطة) نظرياً في المستوى الثاني.

وخسر بلد الوليد أمام ريال مدريد وصيف الترتيب الأحد صفر-6، وهو يتقدم إسبانيول بنقطة يتيمة في المركز السادس عشر.

وعقد مارتينيز، القادم إلى النادي الكاتالوني في أيار/مايو 2022، مؤتمراً صحافياً وداعياً الإثنين، بعد إعلان النادي رحيله.

قال إسبانيول في بيان "دفعت النتائج إدارتنا إلى اتخاذ هذا القرار بهدف وحيد يتمثل بالبقاء في دوري النخبة".

ومنذ انطلاق الموسم، خسر 11 مدرباً في الدرجة الإسبانية الأولى منصبهم.