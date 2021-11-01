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الدوري الإسباني

رايو فايكانو يفرط بفرصة اللحاق بأتلتيكو

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فرط رايو فايكانو بفرصة اللحاق بأتلتيكو مدريد حامل اللقب إلى المركز الرابع، وذلك بعد سقوطه في فخ التعادل مع ضيفه سلتا فيغو صفر-صفر الإثنين في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

beIN SPORTS

ودخل فايكانو اللقاء وهو أمام فرصة إزاحة ريال بيتيس عن المركز الخامس بعد خسارة الأخير أمام أتلتيكو بالذات صفر-3 الأحد، إلا أنه لم يستغلها وفرط بالتالي بفرصة أن يعود إلى المسافة ذاتها من حامل اللقب.

ورفع فايكانو الذي ينتظره اختبار شاقٌ السبت في ضيافة ريال مدريد الثاني، رصيده الى 20 نقطة في المركز السادس بعد تعادله الثاني للموسم مقابل 6 انتصارات، فيما بات رصيد سلتا فيغو الذي لم يذق طعم الفوز في ملعب منافسه ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى منذ 21 نيسان/أبريل 1996 (3-1 لكنه فاز عليه في الدرجة الثانية عام 2011)، 11 نقطة في المركز الرابع عشر.
 

رايو فايكانو الدوري الإسباني سلتا فيغو
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