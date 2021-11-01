رايو فايكانو يفرط بفرصة اللحاق بأتلتيكو

ودخل فايكانو اللقاء وهو أمام فرصة إزاحة ريال بيتيس عن المركز الخامس بعد خسارة الأخير أمام أتلتيكو بالذات صفر-3 الأحد، إلا أنه لم يستغلها وفرط بالتالي بفرصة أن يعود إلى المسافة ذاتها من حامل اللقب.

ورفع فايكانو الذي ينتظره اختبار شاقٌ السبت في ضيافة ريال مدريد الثاني، رصيده الى 20 نقطة في المركز السادس بعد تعادله الثاني للموسم مقابل 6 انتصارات، فيما بات رصيد سلتا فيغو الذي لم يذق طعم الفوز في ملعب منافسه ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى منذ 21 نيسان/أبريل 1996 (3-1 لكنه فاز عليه في الدرجة الثانية عام 2011)، 11 نقطة في المركز الرابع عشر.

