راموس يعود لتدريبات ريال مدريد

ولم يلعب راموس مع ريال مدريد منذ الهزيمة 2-1 أمام أتليتيك بيلباو في الدور قبل النهائي لكأس السوبر الاسبانية في 14 يناير كانون الثاني وعانى الفريق كثيراً في غيابه.

وخرج ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا أمام فريق من الدرجة الثالثة الشهر الماضي بينما تجرع هزيمة مفاجئة 2-1 يوم السبت الماضي على ملعبه أمام ليفانتي بعد طرد قلب الدفاع إيدر ميليتاو عقب تسع دقائق.

وبهذه الهزيمة تراجع ريال مدريد إلى المركز الثالث خلف برشلونة بفارق عشر نقاط عن أتليتيكو مدريد المتصدر.

ولم يحسم راموس البالغ من العمر 34 عاما مستقبله بعد مع ريال مدريد حيث يتبقى له أقل من خمسة أشهر على نهاية عقده مع النادي الذي قضى فيه آخر 16 عاماً.

وقاد المدرب زين الدين زيدان المران لليوم الثاني على التوالي بعد عودته للعمل لأول مرة يوم الثلاثاء عقب غياب لفترة قصيرة بسبب إصابته بفيروس كورونا.