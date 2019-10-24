راموس سيطعن ضد قرار سلطات الضرائب الإسبانية

وذكرت صحيفة "الموندو" أن مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا فُرضت عليه غرامة بقيمة مليون يورو (1.1 مليون دولار) لكن راموس قال إنه سيطعن ضدّ القرار.

وقال راموس في بيان إن تغيير القانون كان سببا في عقوبة الغرامة.

وأضاف "أدرك تماما كافة التزاماتي تجاه مصلحة الضرائب الإسبانية التي أبلغتني بمبلغ تسوية مختلف عن الفترة بين 2012 و2014 بعد تغيير المعايير التي أبلغتني بها المصلحة خلال السنوات الماضية وهو ما سددته بالكامل. إنها غرامة إدارية وليست عقوبة جنائية. وبالنظر إلى عدم موافقتي على تغيير المعايير من قبل مصلحة الضرائب ودفع التسوية الخاصة بي قررت استخدام حقي في الطعن على قرار المصلحة".

وصدر حكم بالحبس ضد ليونيل ميسي قائد برشلونة وكريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد السابق مع تغريمهما عقب إدانتهما بالاحتيال الضريبي ومع ذلك لم يتم حبسهما بعد الموافقة على تسوية بموجب القوانين الإسبانية.

