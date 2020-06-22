رابطة "لا ليغا" تُعِدُ لاحتمال عودة الجماهير

وعاود الدوري الإسباني نشاطه مؤخراً بعد توقف منذ آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن المباريات تقام خلف أبواب موصدة بغياب الجمهور.

ووفقاً للوثيقة التي لا تذكر تاريخ عودة الجمهور ولا الحد الأقصى المسموح به في المدرجات، سيكون على المشجعين تسجيل اسمائهم لكي يتمكنوا من الحضور إلى الملعب، ويتوجب عليهم في أيام المباريات الدخول في مجموعات منفصلة وفي فترات زمنية محددة واجتياز عدة فحوصات أمنية.

وتخطط الرابطة الى إلزام المشجعين بوضع الكمامات طيلة فترة المباراة، وقياس درجة الحرارة قبل دخول الملعب من أجل تجنب عدوى فيروس "كوفيد-19"، وأولئك الذين تتجاوز حرارتهم الـ37,5 درجة، سيمنعون من الدخول.

كما يلحظ البروتوكول الصحي مناطق مخصصة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر بالقرب من المخارج، ككبار العمر الذين يتجاوزون السبعين عاماً، أو الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة.

ويتعين على المشجعين احترام التباعد الاجتماعي، وسيتم تزويدهم بزجاجتين من الماء للتعويض عن إغلاق متاجر الأطعمة والمشروبات في الملاعب.

ودافع رئيس "لا ليغا" خافيير تيباس أكثر من مرة عن العودة المحدودة للجمهور إلى الملاعب، شرط موافقة السلطات الحكومية، وهو قال في مؤتمر صحافي أجراه في 11 حزيران/يونيو "إذا كان بإمكاننا الحصول على 10 أو 15 بالمئة (من سعة المدرجات)، سنكون سعداء للغاية".



