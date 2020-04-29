رابطة الليغا تضع خطة تدريجية لاستكمال الموسم

واضطر الرياضيون في إسبانيا للتدريب في منازلهم منذ مطلع آذار/مارس الماضي بسبب إجراءات العزل العام الصارمة في أوروبا لكن رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز أعلن أن الرياضيين يمكنهم العودة للتدريبات الفردية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل كما يمكنهم التدرب معا في مجموعات صغيرة بعدها بأسبوع ضمن خطة استئناف النشاط.

لكن يجب خضوع اللاعبين والأجهزة الفنية للاختبار لاكتشاف إصابتهم بالفيروس من عدمها إذ أن هذا الاختبار جزء من المرحلة الأولى من خطة رابطة الدوري الإسباني لاستئناف النشاط.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية للتدريب الفردي في السادس من أيار/مايو المقبل بينما المرحلة الثالثة ستكون بالتدريب في مجموعات صغيرة تصل إلى ثمانية لاعبين قبل أن تنطلق المرحلة الرابعة بتدريب الفريق بالكامل الذي يجب أن يستمر اسبوعين على الأقل قبل استئناف المباريات.

قال المصدر إن المراحل الأربع من الممكن أن تكتمل في غضون شهر ما يعني أن مباريات الدرجة الأولى في إسبانيا يمكن أن تستأنف منتصف حزيران/يونيو المقبل.

وتتبقى 11 جولة على نهاية الموسم في الدرجتين الأولى والثانية بينما تحتاج المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا والمباريات الفاصلة في الدرجة الثانية المؤهلة للأولى لتحديد مواعيد جديدة لها بعد تعليقها في وقت سابق.

ورغم إعلان إلغاء الدوري في فرنسا وهولندا بسبب جائحة فيروس كورونا، تلتزم جميع المؤسسات الرياضية الكبرى في إسبانيا بما في ذلك وزارة الرياضة باستكمال الموسم للنهاية.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري إن عدم استكمال الموسم قد يؤدي إلى خسائر جماعية تصل إلى مليار يورو (مليار و87 مليون دولار) بينما حثت وزارة الرياضة على ضرورة عودة اللعبة من أجل دفع الاقتصاد وإعطاء الشعب الشعور بأن الحياة ستعود لطبيعتها.

