رابطة الليغا تحدد موعد انطلاق الموسم الجديد ونهايته February 22, 2023 21:01 حددت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الثاني عشر من أغسطس/آب المقبل موعداً لانطلاق الموسم الجديد 2023/2024 على أن ينتهي في السادس والعشرين من مايو/أيار. AFP الدوري الإسباني رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم السابق فيران توريس مهاجم برشلونة يقرّ اقرأ التالي - آخر الأحداث February 22, 2023 21:01 رابطة الليغا تحدد موعد انطلاق الموسم الجديد February 21, 2023 20:19 توريس "كنت في بئر من دون قاع" February 21, 2023 19:59 تصريحات متبادلة بين تيباس ولابورتا February 21, 2023 10:29 وفاة أمارو أحد أساطير ريال مدريد في الستينيات February 19, 2023 22:50 برشلونة يواصل انتصاراته ويبتعد بالصدارة February 19, 2023 20:48 أتليتيكو يستعد لدربي العاصمة بفوز صعب على بلباو February 19, 2023 16:01 إسبانيول يعود بالفوز من أرض إلتشي February 19, 2023 13:51 برشلونة للتعويض أمام قادش بعد تعادله مع يونايتد February 18, 2023 22:49 ريال مدريد يعود بفوز ثمين من أرض أوساسونا February 18, 2023 09:40 ريال مدريد يبحث عن تقليص الفارق مع برشلونة