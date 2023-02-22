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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

رابطة الليغا تحدد موعد انطلاق الموسم الجديد ونهايته

حددت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الثاني عشر من أغسطس/آب المقبل موعداً لانطلاق الموسم الجديد 2023/2024 على أن ينتهي في السادس والعشرين من مايو/أيار.

AFP

 


 

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