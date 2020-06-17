رابطة الدوري الإسباني ترحب بتقرير منظمة التجارة العالمية وتطلب من السعودية الالتزام بالقواعد

رحّبت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بالتقرير الذي نشرته اليوم منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بعملية ضلوع (بي آوت كيو) في قرصنة بث عدة قنوات من بينها beIN SPORTS والدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية في السنوات الثلاث الماضية.

وأكدت منظمة التجارة العالمية الثلاثاء أنّ السعودية خرقت القانون الدولي للملكية الفكرية وفقاً لأدلة قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وقال رئيس الليغا خافيير تيباس في هذا الصدد: "ترحب الليغا بحكم منظمة التجارة العالمية الذي يثبت بلا جدال دور المملكة العربية السعودية في واحدة من أكثر عمليات القرصنة تعقيدًا وضرراً على الإطلاق. إذا كانت المملكة العربية السعودية تريد أن تؤخذ على محمل الجد في الرياضة العالمية، فعليها ببساطة أن تلتزم بالقواعد ".