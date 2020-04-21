رابطة الدوري الإسباني ترفع قيمة مساعداتها للهواة

وتعهدت الرابطة في بيان أنها والأندية المحترفة تعتزم "رفع مساهمتها في كرة القدم النسائية، كرة القدم للهواة واتحادات رياضية أخرى بمقدار 50 مليون يورو في الموسم، مما يرفع إجمالي مساهمتها في الموسم المقبل إلى أكثر من 113 مليون يورو".

وأتى هذا القرار بعد اجتماع مطوّل جمع السبت ممثلين من الرابطة والاتحاد الإسباني للعبة والمجلس الأعلى للرياضة التابع لوزارة الرياضة.

وأوضحت الرابطة أن مصادر تمويل هذه المساعدات تأتي "من نسب إعادة توزيع الأرباح من بيع الحقوق السمعية والبصرية لـ "لا ليغا" المخصصة إلى المجلس الأعلى والاتحاد، ونسبة أخرى أكبر من إيرادات كأس الملك، مخصصة لكرة القدم للهواة".

وتابع البيان أن المبلغ المخصص إلى المجلس الأعلى للرياضة رفع بنسبة 5.2 في المئة (واحد في المئة سابقاً) من أجل إنشاء "صندوق دعم لدعم الرياضة الأولمبية والبارالمبية وانفتاح الرياضة على الرياضة الدولية".

على ضوء ذلك، سيقدم الدوري الاسباني 25 مليون يورو إضافية ستضاف إلى "المبلغ الذي تعهد به سابقاً ليرتفع المبلغ الإجمالي إلى 51 مليون يورو سنوياً" للمواسم الأربعة المقبلة.

وأضافت الرابطة أنها سترفع مساهمتها بمقدار 2 بالمئة للاتحاد الاسباني (واحد في المئة سابقاً) ما يعني "زيادة قدرُها 17 مليون يورو، بالإضافة إلى ستة ملايين يورو من تسويق كأس الملك، ستهدف لتطوير كرة القدم للهواة، البنى التحتية المحلية ورفع القدرة التنافسية في الفئات غير المحترفة".

وقالت الرابطة التي يرأسها خافيير تيباس إن المبلغ الإجمالي الذي سيقدم إلى الاتحاد الاسباني سنوياً سيرتفع إلى 58.7 مليون يورو.

وستساهم "لا ليغا" بمبلغ 3.3 ملايين يورو سنوياً على مدى المواسم الثلاثة المقبلة في صندوق تضامن لمساعدة اللاعبين غير المحترفين.