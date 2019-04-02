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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

رئيس أتلتيكو مدريد: غريزمان باقٍ معنا بنسبة 1000%

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سيكون أنطوان غريزمان بنسبة 1000% لاعباً في أتلتيكو مدريد الموسم المقبل، وفقاً لرئيس النادي إنريكي سيريزو.

Reuters

ظهرت التكهنات مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة بأن اللاعب الدولي الفرنسي سيحاول هندسة الانتقال من النادي المدريدي نهاية الموسم الحالي.

وكالعادة بالنسبة لغريزمان، يبدو أن برشلونة الوجهة الأكثر ترجيحاً للاعب البالغ من العمر 28 عاماً.

وقطع غريزمان الشائعات كاملةً الصيف الماضي حين أعلن تعاقده مع أتلتيكو مدريد حتى عام 2023.

وقال سيريزو في حديث تلفزيوني  "يمكنني التأكيد بنسبة 1000 في المائة على أنه سيظل لاعباً في أتلتيكو مدريد الموسم المقبل".

من المرجح أن يلعب غريزمان ضد جيرونا في الدوري الإسباني اليوم الثلاثاء قبل أن يسافر أتلتيكو إلى برشلونة ليلاقي متصدر الدوري يوم السبت.

وسجل اللاعب الفائز بكأس العالم 18 هدفًا في 40 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم لصالح فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيموني.

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