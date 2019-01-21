ديمبيلي يغيب عن برشلونة لنحو أسبوعين

ولعب ديمبيلي مباراة كبيرة أمس سجل فيها الهدف الأول لبرشلونة قبل أن يخرج في الدقيقة 69، ويترك مكانه للبرازيلي مالكوم.

وبحسب النادي الكاتالوني فإن لاعبه يعاني من التواء في الكاحل الأيسر.

وخاض ديمبيلي حتى الآن مع برشلونة 50 مباراة سجل فيها 17 هدفاً وقدم 12 تمريرة حاسمة.

وسيغيب بطل مونديال روسيا 2018 عن مباراتي فريقه في الدور ربع النهائي من كأس إسبانيا أمام إشبيلية (الأربعاء ذهابا و30 كانون الثاني/يناير إياباً)، وعن مباراتين في الدوري أمام جيرونا (الأحد) وفالنسيا في 2 شباط/ فبراير المقبل.

وسجل ديمبيلي أمام ليغانيس هدفه الثالث في أسبوع، بعد ثنائيته في مرمى ليفانتي في كأس إسبانيا، رافعاً رصيده إلى 13 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات.

ومن المتوقع أن يعود ديمبيلي إلى المستطيل الأخضر لخوض ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي في 19 شباط/فبراير المقبل.

ويتصدر برشلونة برصيد 46 نقطة من 14 فوزاً و4 تعادلات وخسارتين، متقدماً بفارق خمس نقاط عن وصيفه أتلتيكو مدريد.