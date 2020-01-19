ديمبيليه يعود إلى برشلونة قادماً من قطر

وقضى ديمبيليه (22 عاماً) نحو شهر ونصف في العاصمة القطرية الدوحة لتلقي العلاج في مستشفى سبيتار بعد تعرضه للإصابة عضلية قوية.

وعقب وصوله إلى مطار برشلونة، وجد اللاعب المتوج بكأس العالم مع منتخب بلاده في عام 2018 الكثير من الصحافيين في استقباله إلا أنه رفض الادلاء بأي تصريح.

وحط ديمبيليه الرحال في الدوحة يوم 4 كانون الأول/ديسمبر 2019 للعلاج من إصابة عضلية في فخذه الأيمن.

وخلال فترة علاجه في سبيتار، زار أوسكار غراو، المدير التنفيذي لفريق برشلونة، صحبة الفرنسي ايريك أبيدال، السكريتير الفني للبلاوغرانا، قطر للاطمئنان على ديمبيليه الذي تحسن كثيراً وتجاوز هذه الإصابة.

وسينطلق الدولي الفرنسي في التحضيرات واكمال فترة التأهيل للدخول مع المجموعة في تدريبات برشلونة.

وسيكون ديمبيليه حاضراً في ملعب الكامب نو اليوم الأحد لمشاهدة مباراة فريقه أمام غرناطة في الجولة 20 من الدوري الإسباني.