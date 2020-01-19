العربية
English
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإسباني

ديمبيليه يعود إلى برشلونة قادماً من قطر

من قبل

وصل اللاعب الدولي الفرنسي عثمان ديمبيله في ساعة متأخرة من ليلة أمس السبت إلى برشلونة قادماً من العاصمة القطرية الدوحة.

AFP

وقضى ديمبيليه (22 عاماً) نحو شهر ونصف في العاصمة القطرية الدوحة لتلقي العلاج في مستشفى سبيتار بعد تعرضه للإصابة عضلية قوية. 

وعقب وصوله إلى مطار برشلونة، وجد اللاعب المتوج بكأس العالم مع منتخب بلاده في عام 2018 الكثير من الصحافيين في استقباله إلا أنه رفض الادلاء بأي تصريح. 

وحط ديمبيليه الرحال في الدوحة يوم 4 كانون الأول/ديسمبر 2019 للعلاج من إصابة عضلية في فخذه الأيمن.

وخلال فترة علاجه في سبيتار، زار أوسكار غراو، المدير التنفيذي لفريق برشلونة، صحبة الفرنسي ايريك أبيدال، السكريتير الفني للبلاوغرانا، قطر للاطمئنان على ديمبيليه الذي تحسن كثيراً وتجاوز هذه الإصابة. 

وسينطلق الدولي الفرنسي في التحضيرات واكمال فترة التأهيل للدخول مع المجموعة في تدريبات برشلونة. 

وسيكون ديمبيليه حاضراً في ملعب الكامب نو اليوم الأحد لمشاهدة مباراة فريقه أمام غرناطة في الجولة 20 من الدوري الإسباني.  

برشلونة الإسباني
السابق إيبار يوقف سلسلة انتصارات أتلت
اقرأ
إيبار يوقف سلسلة انتصارات أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني
التالي موعد وكيفية مشاهدة مباراة برشل
اقرأ
موعد وكيفية مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر اليوم

آخر الأحداث