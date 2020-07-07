ديربي في كاتالونيا وريال مدريد لمزيد من الاقتراب

ويبتعد النادي الملكي بفارق أربع نقاط في صدارة الليغا عن برشلونة برصيد 77 نقطة من 34 مباراة مع تبقي أربع مباريات على ختام الموسم، الطامح مع نهايته تحقيق لقبه الثاني في الدوري في ثماني سنوات بعد لقب أخير عام 2017.

وكان ريال مدريد تفوق بصعوبة في المرحلة الأخيرة 1-صفر على مضيفه أتلتيك بلباو بفضل ركلة جزاء لقائده وقلب دفاعه سيرخيو راموس، فيما بدا برشلونة مقنعاً في الفوز 4-1 على مضيفه فياريال بعد تعادلين مخيبين أمام أتلتيكو مدريد وسلتا فيغو.

وواصل ريال تحقيق النتائج المثالية منذ استئناف منافسات الليغا الشهر الماضي بعد توقف منذ آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، إذ حقق سبعة انتصارات في سبع مباريات، بينما اكتفى برشلونة بأربعة انتصارات وثلاثة تعادلات.

ويخوض ريال مديد مباراته أمام ألافيس صاحب المركز السابع عشر الطامح للبقاء بعيداً عن منطقة الهبوط، إذ يبتعد بفارق ست نقاط عن مايوركا الثامن عشر الذي يحتل أول مراكز العودة إلى الدرجة الثانية.

وسبق للنادي الملكي أن تفوق على نظيره الباسكي 2-1 في المباراة التي جمعتهما في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت في الليغا بهدفين لراموس ودانيال كارفاخال.

ورغم أن مدريد حقق العلامة الكاملة منذ استئناف الدوري إلا أنه لم يرتق إلى التطلعات في المباريات الثلاث الأخيرة حيث فاز بجميعها بالنتيجة ذاتها (1-صفر) واحتاج الى ركلة جزاء في آخر مباراتين لحصد النقاط الست، وهي المرة الثالثة منذ العودة التي يفوز ريال بفضل ركلة جزاء.

وواصلت الصحف الكاتالونية هجومها على النادي الملكي وعلى تقنية المساعدة بالفيديو "في ايه آر" التي ساهمت في منح ريال العديد من القرارات لصالحه وفق الصحف، وقد عنونت "سبورت" المقربة من برشلونة الإثنين "فضيحة أخرى من +في ايه آر+ لصالح ريال مدريد"، في إشارة إلى احتساب الحكم ركلة جزاء للبرازيلي مارسيلو وغض النظر عن دهس راموس لرجل راوول غارسيا وعدم احتساب ركلة لبلباو.

فيما نسبت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في صفحتها الأولى كلام لرئيس النادي الكاتالوني جوسيب ماريا بارتوميو قال فيه إن "في ايه آر ليست عادلة وتنحاز دائماً إلى ذات الفريق".

وكان أكد مدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان بعد المباراة أمام بلباو أنه سئم من الانتقادات التي اعتبرت بأن ريال استفاد كثيراً من قرارات تحكيمية في الآونة الاخيرة، وقال في هذا الصدد "لقد تعبت. يخيل للبعض بأننا نفوز في مبارياتنا فقط بفضل الحكام. يجب احترام ما يقوم به اللاعبون على أرضية الملعب".

وعن ركلة الجزاء المحتسبة لصالح فريقه قال "لقد ذهب الحكم لمراجعة اللقطة وقرر منح ركلة جزاء لأنها بالفعل ركلة جزاء".



برشلونة للبناء على الأداء الأخير



بعد أداء مخيب أمام كل من أتلتيكو مدريد وسلتا فيغو، ظهر برشلونة بصورة مختلفة خلال لقائه الأخير ضد فياريال وخرج فائزاً 4-1 ليخفف الضغط عن مدربه كيكي سيتيين الذي أشرك الفرنسي أنطوان غريزمان بعد أن أبقاه في المبارتين الماضيتين على مقاعد البدلاء.

وقدم الأخير مبارة قوية حيث ساهم في هدف فريقه الأول بعدما ضغط على باو توريس مجبراً إياه على تسجيل هدف عكسي قبل أن يسجل شخصياً الهدف الثالث للنادي الكاتالوني.

ورغم أن إسبانيول يتذيل الترتيب وبات هبوطه إلى الدرجة الثانية شبه أكيد كونه يبتعد بفارق 11 نقطة عن ألافيس السابع عشر الذي يحتل آخر المراكز الآمنة، إلا أن برشلونة يدخل اللقاء وفي ذهنه المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين في الليغا في كانون الثاني/يناير الفائت والتي انتهت بالتعادل 2-2 وشهدت على طرد الهولندي فرنكي دي يونغ الغائب حالياً عن برشلونة بداعي الاصابة.

وسيعول برشلونة على نجمه ليونيل ميسي أفضل هداف في الدوري هذا الموسم برصيد 22 هدفاً، والذي حقق أفضل موسم له من حيث التمريرات الحاسمة (19) بعد تمريره إلى غريزمان في المباراة أمام فياريال.