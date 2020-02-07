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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس يفوز على إيبار

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انتصر ديبورتيفو ألافيس على إيبار 2-1 اليوم الجمعة في الجولة 23 من الدوري الإسباني.

beIN SPORTS

وسجل كل من لوكاس بيريز مارتينيز (46) والإسكتلندي أوليفر بوركي (66) هدفي أصحاب الأرض في المقابل دوّن التشيلي فابيان أوريلانا هدف إيبار الوحيد في الدقيقة 83.

ويحتل ألافيس المركز 13 مؤقتاً برصيد 27 نقطة فيما يأتي إيبار في المرتبة 16 بـ24 نقطة.    
 

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