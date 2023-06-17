ديبورتيفو آلافيس إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني من قبل beIN SPORTS June 17, 2023 23:54 ارتقى نادي ديبورتيفو آلافيس إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه على ليفانتي بهدف دون مقابل بعد التمديد. الدوري الإسباني ليفانتي ديبورتيفو آلافيس السابق ليفانتي يستضيف ألافيس في إياب اقرأ التالي - آخر الأحداث June 17, 2023 23:54 ديبورتيفو آلافيس إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني June 17, 2023 11:22 ليفانتي يستضيف ألافيس في إياب نهائي ملحق الصعود June 16, 2023 19:29 برشلونة يخوض مبارياته البيتية في مونتجويك June 15, 2023 19:18 فالنسيا يعلن تمديد عقد مدربه باراخا June 15, 2023 17:15 رودريغو: الضغوطات في مدريد أمر طبيعي June 15, 2023 14:26 ريال يقدّم لاعبه الجديد بيلينغهام لوسائل الإعلام June 13, 2023 21:06 ريال مدريد يقدم العائد دياز لوسائل الإعلام June 13, 2023 16:02 السعادة تغمر دياز June 12, 2023 20:56 ريال مدريد يقدم لاعبه فران غارثيا لوسائل الإعلام June 12, 2023 14:34 ريال مدريد يمنح فينيسيوس القميص رقم 7