English
العربية
دوري الأمم الأوروبية
الدوري الإسباني

ديبورتيفو آلافيس إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني

من قبل

ارتقى نادي ديبورتيفو آلافيس إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه على ليفانتي بهدف دون مقابل بعد التمديد.

الدوري الإسباني ليفانتي ديبورتيفو آلافيس
السابق ليفانتي يستضيف ألافيس في إياب
اقرأ
ليفانتي يستضيف ألافيس في إياب نهائي ملحق الصعود
التالي
-

آخر الأحداث

>