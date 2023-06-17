ديبورتيفو آلافيس إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني

من قبل beIN SPORTS June 17, 2023 23:54 ارتقى نادي ديبورتيفو آلافيس إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه على ليفانتي بهدف دون مقابل بعد التمديد.