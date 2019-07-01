دنيس سواريس يعود الى سلتا فيغو من بوابة برشلونة

عاد لاعب خط الوسط الدولي الاسباني دنيس سواريس الى فريق بداياته سلتا فيغو قادما من برشلونة بطل الدوري الاسباني لكرة القدم بموجب عقد لمدة أربعة اعوام مقابل ما لا يقل عن 12,9 مليون يورو، بحسب ما أعلن الناديان في وقت متأخر من مساء الاحد.

وجاء في بيان نشره النادي الكاتالوني ليل الاحد-الاثنين "توصل برشلونة وسلتا فيغو إلى اتفاق لانتقال اللاعب دنيس سواريس. سيدفع نادي فيغو الى برشلونة 12,9 مليون يورو، إضافة الى 3,1 ملايين كاجزاء متغيرة".

وبدأ سواريس مسيرته الكروية مع فريق سلتا فيغو عام 2009 وبقي في صفوفه حتى عام 2011 قبل أن يغادر في سن السابعة عشرة إلى مانشستر سيتي الانكليزي (2011)، لينضم في عام 2013 إلى برشلونة حيث خاض بقميص "البلاوغرانا" 71 مباراة.

أعاره برشلونة الى إشبيلية وباعه الى فياريال قبل أن يشتريه مجددا، ليعود ويعيره الى أرسنال الانكليزي في كانون الثاني/يناير الماضي، حيث لم يتمكن من فرض نفسه بسبب الاصابة.

ويتابع النادي الكاتالوني بيع لاعبيه بعدما كان تخلى عن حارس مرماه الاحتياطي الدولي الهولندي ياسبر سيليسن إلى مواطنه فالنسيا (35 مليون يورو)، ولاعب خط الوسط البرتغالي أندريه غوميش الى إيفرتون الإنكليزي (25 مليونا)، فيما تنتظر وسائل الاعلام أن يعمد برشلونة الى تفعيل بند تحرير المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان لنقله من أتلتيكو مدريد (120 مليونا)، إضافة إلى احتمال عودة النجم البرازيلي نيمار الى صفوفه.

وافتتح سوق الانتقالات "ميركاتو" رسميا الاثنين في اسبانيا وسيستمر حتى 2 أيلول/سبتمبر المقبل.