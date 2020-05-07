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الدوري الإسباني

خيتافي يقدم تذاكراً مجانية لأنصاره الموسم المقبل

قال أنخيل توريس رئيس خيتافي الإسباني يوم الخميس إن النادي سيقدم تذاكرا مجانية لأنصاره لحضور مباريات الموسم المقبل تعويضا لهم عن توقف النشاط بسبب وباء كوفيد-19.

Twitter@GetafeCF

وقال توريس لمحطة ماركا الإذاعية "في العام المقبل سيكون بوسع كل حاملي التذاكر الموسمية وعددهم 13500 دخول ملعب ألفونسو بيريز مجاناً". 

وأضاف "لن نأخذ منهم أموالاً. سنتيح لهم المقاعد بالمجان في كل مباراة بالدوري. لن يدفعوا شيئاً على الاطلاق. سأدفع من جيبي الخاص إذا لزم الأمر". 

ويأتي قرار خيتافي بعد يوم من اعلان أتليتيكو مدريد عن منح تخفيض بنسبة 20 في المئة لحملة التذاكر الموسمية في الموسم المقبل تعويضاً لهم على عدم حضور خمس مباريات هذا الموسم بسبب توقف النشاط. 

وكان خيتافي يحتل المركز الخامس في الدوري ويقاتل للحصول على مكان في دوري الأبطال الموسم المقبل قبل تعليق النشاط في آذار/مارس بسبب الوباء.

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