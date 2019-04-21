خيتافي يسقط إشبيلية وينتزع منه المركز الرابع

وقع ثلاثية خيتافي كل من خايمي ماتا (35 من ركلة جزاء) وخورخي مولينا في مناسبتين (45 من ركلة جزاء و53).

مع العلم أنّ اللقاء شهد حالتي طرد، حيث أقصي أولاً متوسط ميدان إشبيلية سيرجيو إسكوديرو (45) ثم جاء الدور على لاعب خيتافي دجيني داكونام (74).

بهذا الفوز رفع خيتافي رصيده إلى 54 نقطة رابعاً، في حين تجمّد رصيد إشبيلية عند 52 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى، تعادل كل من ليفانتي (السادس عشر بـ34 نقطة) وضيفه إسبانيول (العاشر بـ 42 نقطة) بنتيجة 2-2.

وسجّل هدفي الضيوف، الذين بادروا بالتقدم في النتيجة في مناسبتين، كل من بورخا إغليسياس (16) ومارك روكا (65)، في حين ردّ صاحب الأرض عبر روبين فيزو (62) وروبين روشينا (72) الذي طرد بعدها بقليل إثر تلقيه البطاقة الحمراء (74).